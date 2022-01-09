القطراني: عدتُ إلى طرابلس بعد وساطة لتسوية مرضية وحلحلة الإشكاليات العالقة

وصل حسين اعطية القطراني، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى مطار معيتيقة، اليوم الأحد، لمباشرة عمله من مكتبه بمدينة طرابلس .

وكان في استقبال النائب الأول وزير التخطيط ووزير الثروة البحرية ووزير الزراعة ووزير الشباب وعدد من وكلاء وزارات الحكومة، بالإضافة الي أعضاء من الروابط الشبابية.

وبحسب بيان القطراني، فإن هذه الخطوة جاءت بعد مساعي حثيثة قام بها النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح، وعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية وأعضاء من مجلس النواب وبدعوة من بعض مشائخ وأعيان المنطقة الغربية للوصول إلى تسوية مرضية ولحلحلة كافة الإشكاليات العالقة بينه وعبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية .