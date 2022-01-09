مناقشة تدشين منطقة صناعية في غدامس

عقد اجتماع، اليوم الأحد، في بلدية غدامس لمناقشة الخطوات الأولى لتأسيس منطقة صناعية في نطاق البلدية. جاء ذلك في منشور عبر صفحة «المجلس البلدي غدامس» على «فيسبوك».

وأفاد المنشور أن عميد البلدية، استقبل، بحضور أعضاء المجلس البلدي ومدير مكتب التخطيط العمراني، عددًا من المهندسين التابعين للهيئة العامة للمناطق الصناعية، وذلك لوضع اللبنات الأولى لتأسيس منطقة صناعية بغدامس.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي «بتوجه حكومة الوحدة الوطنية في إعادة الحياة وإعادة تدوير عجلة التنمية، وفي إطار المهام المسندة للهيئة العامة للمناطق الصناعية بإعادة تقييم واعتماد مواقع مقترحة كمناطق صناعية في البلديات».

– إطلاق باقة من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية والخدمية

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وفي 10 ديسمبر الماضي، أطلقت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، باقة من المشروعات الاستثمارية والإنتاجية والخدمية، بإشراف ودعم وزارة الاقتصاد والتجارة.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، آنذاك، أن هذه الخطوة تعد مرحلة اقتصادية جديدة تقوم على التنمية البشرية وتشمل الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية وتحقق التنويع الاقتصادي وتعزيز دور قطاعات الاستثمار والتجارة في مضاعفة الناتج الإجمالي للدولة الليبية.

وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة أن المستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي من 43 مليارًا ليصل إلى 250 مليارًا خلال مدة قصيرة، وذلك من خلال رؤية لتنويع الاقتصاد الليبي وتحفيز القطاع الخاص.

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