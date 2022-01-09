تقرير: ويليامز تعمل على إلغاء الانتخابات وتشكيل سلطة جديدة

نقلت صحيفة العرب عن مصادر ليبية مطلعة قولها إن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز تعمل على استخدام لجنة خارطة الطريق التي شكلها رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري لإلغاء مشروع الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضافت “العرب” في تقريرها أنه بحسب ذات المصادر تفضل بعض الدول العربية وعدد من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن التركيز على وضع تاريخ جديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقبل كل ذلك معالجة المشاكل القانونية من تزوير المستندات والشهائد العلمية التي منعت عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات من إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

وأضافت المصادر أن ويليامز اجتمعت قبل ساعات من عقد اجتماع عبر تطبيق “زوم” مع ممثلي دول بريطانيا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، برئيس مجلس الدولة “خالد المشري” وسبقت هذا الاجتماع بلقاء مع أعضاء لجنة خارطة الطريق التابعة لمجلس النواب.

وجدد المشري رفضه المطلق لإجراء الانتخابات معتبراً أن “الحل في استفتاء على مسودة الدستور التي ترفضها المنطقة الشرقية بأكملها كما أن المكونات الثقافية من الأمازيغ والتبو والطوارق امتنعت عن المشاركة في إعدادها”-حسب زعمه.

وتتخوف بعض النخب الوطنية من أن يسقط الدستور في الاستفتاء إذا ما تم إجراؤه على قاعدة الأقاليم، وهو ما يعني إعادته إلى هيئة صياغة الدستور التي ستكون مطالبة بتعديل البنود المرفوضة من المنطقة الشرقية، وقد تستغرق هذه العملية سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن تحركات المستشارة الأممية وعدم تحديدها لرؤية واضحة وإرسالها رسائل مختلفة عقب كل اجتماع تقوم به سوف يدفعها للاصطدام بموقف المجتمع المدني الليبي الذي بدأ يعلو صوته بعد مظاهرة في مدينة طبرق طالب فيها نشطاء بإجراء الانتخابات وعدم تشكيل سلطة مؤقتة جديدة وعدم عقد أيّ صفقة سياسية تضمن بقاء الأجسام السياسية الحالية.

وتوقعت المصادر أن تقابل تحركات ويليامز أيضا برفض بعض المترشحين للانتخابات النيابية والرئاسية الذين بدأوا في التكتل سياسيا لدعم خيارات إجراء الانتخابات دون تأخير وإزالة عوائق عدم إجرائها، لافتة إلى أن بعض أعضاء مجلس النواب في طبرق لن يدعموا مخرجات لجنة خارطة الطريق التي على ما يبدو تتحرك في اتجاه واحد وهو إعلان فشل إجراء الانتخابات وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية وتحديد موعد للاستفتاء على مشروع الدستور.

وتجدر الإشارة إلى أن تحركات ويليامز تتزامن مع إحياء مفاوضات بين البرلمان ومجلس الدولة وسط توقعات بأن هذا التقارب سيسهل إنهاء شرعية حكومة عبدالحميد الدبيبة الذي يتمسك بالبقاء في السلطة.

وأشارت العرب إلى أن هناك قناعة لدى الأوساط الليبية والدولية باستحالة إجراء الانتخابات وأن ما يشغل تلك الأوساط الآن لم يعد الانتخابات التي باتت في طي التأجيل، بل تشكيل سلطة تنفيذية جديدة أو بقاء حكومة الدبيبة، فيما يرى مراقبون أن الصراع السياسي وخطر اندلاع الحرب من جديد تبقى سيناريوهات قائمة في ظل استمرار التنافس الدولي على ليبيا وعدم التوصل إلى تفاهمات بين القوى الكبرى وخاصة روسيا والولايات المتحدة.

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