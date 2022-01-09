القطراني: الدبيبة سعى من أول اجتماع للانفراد بكل الاختصاصات وطلب تفويض الوزراء له في بعض النقاط

أكد النائب الأول لرئيس الحكومة المؤقتة المنتهية ولايتها حسين القطراني، أن المترشح الرئاسي، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، سعى من أول اجتماع للانفراد بكل الاختصاصات وعرض فكرة تفويض الوزراء له في بعض النقاط.

وأوضح، في تصريحات متلفزة، أنه رفض فكرة التفويض وتمسك بأن للرئيس والنائبين اختصاصات لكل منهم، وأن الدبيبة استغل ظروفه الصحية وأقنع بعض الوزراء بفكرة التفويض، وحدده في نقطتين.

وبين أن النقطة الأولى كانت صرف مبالغ الطوارئ، والثانية الجمعيات العمومية التي تتكون من عدة شركات، مضيفا أن الدبيبة تجاوز التفويض وبدأ بإصدار قرارات بطريقة منفردة، وهو ما واجهه بالاعتراض على معظم القرارات بغض النظر هي سلبية أم إيجابية.

وأشار إلى أن حقوق الأقاليم كانت مهضومة ومهمشة لحد الإقصاء، مما أثار غضب الرأي العام الذي بدأ يسأل عن دور نائب الرئيس.

ولفت إلى أنه تحدثت مع البعثة الأممية، منتقدا أنها اكتفت بتشكيل الحكومة ولم تهتم بالقرارات وتوزيع الاختصاصات، بحسب قوله.

وقال إنه قرر الاجتماع بالقيادات الفاعلة سياسيا واجتماعيا في إقليم برقة وأخبرهم بعجزه عن إقناع رئيس الحكومة بتوزيع الاختصاصات، موضحا أنم اتخذوا قرارا بأن يمارس عمله من داخل إقليم برقة كنائب رئيس وزراء، فيما تواصل معه كثير من الوطنيين الرافضين لسياسة الانفراد بالقرار.

ونوه بأنهم أصدروا بيانا طالبوا فيه بحقوق الإقليم في التنمية، مشيرا إل أن هناك مشاريع ضمن خطة التنمية بالإقليم غير كافية.

وقال إن بعض الوطنيين والوسطاء تواصلوا مع الدبيبة الذي أبدى موافقته على العمل الجماعي، ومن ثم قررت العودة والذهاب إلى طرابلس لمباشرة عمله كنائب رئيس الحكومة.

وأشار إلى أنه سيعقد اجتماعات ببعض القيادات السياسية والاجتماعية والعسكرية لإحداث التوافق بين الرئيس ونائبه، لافتا إلى أنه لم يحدث تواصل مباشر بينهما لبحث بعض الإشكاليات بخصوص الأقاليم.

ونوه بأن صلاحيات نائب رئيس الحكومة تتضمن الإشراف ومتابعة كل وزارة، مضيفا أن الحكومة جاءت في ظروف صعبة بعد خلاف كبير بين الشرق والغرب والجنوب، ومن ثم تشكلت بعد تدخل الأمم المتحدة وشارك فيها كل أطياف الشعب.

وقال إنه طبقا للاتفاق تشكلت الحكومة من رئيس ونائبين، حيث الرئيس من الإقليم الغربي وهو الأكبر، بينما النائب الأول من الإقليم الثاني في الكثافة وهو برقة، والنائب الثاني من أقليم فزان.

وأعرب القطراني، استغرابه من ترشح عبد الحميد الدبيبة في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مهمته توفير الخدمات لليبيين.

وقال: “إن الدبيبة كان عليه ألا يطمح للترشح للرئاسة، مشيرا إلى أن ترشحه وهو في المنصب يمنحه فرصة مميزة عن غيره”.

وأيد قول بعض السياسيين بأن دخول الدبيبة الانتخابات ربما كان هدفه إرباك العملية، وأن دعايته الانتخابية كانت بأموال الليبيين.

ونوه بأنه سيعود لمباشرة عمله من طرابلس، كنائب ارئيس حكومة ليبيا بالكامل وليس عن إقليم معين، مشيرا إلى أن بعض أهالي الإقليم الغربي يعانون من التهميش.

وأكد أن كل الوزراء بالحكومة تواصلوا معه وشددوا على ضرورة وجوده، مضيفا أن الدبيبة لو استمر في الانفراد بقراراته سيكون أول المعارضين لها.

وأوضح أنه قاطع رئيس الحكومة وليس الحكومة، بعد أن اكتشف أن حضوره الاجتماعات لا يسفر إلا عن خلافات ومجرد تسجيل لمواقف دون جدوى، مؤكدا أن الدبيبة إذا عمل من خلال مجلس الوزراء وليس بشكل انفرادي فلن تكون هناك خلافات.

وأكد أنه سيلتقي الدبيبة وسيناقش معه بعض القرارات التي صدرت، معتبرا أن الانتخابات يجب ألا تؤثر على عمل المؤسسات.

وانتقد بعض القرارات الحكومية قائلا إنها غير مدروسة جيدا وأنه ليس مسؤولا عنها، مشيرا إلى أنه رفض بعض القرارات كتابيًا.

ورأى أن مقاطعته لاجتماعات الحكومة كوسيلة ضغط كان لها دور في عودته مرة أخرى، بدليل مطالبة معظم الوزراء بضرورة عودته، مشيرا إلى أن الدبيبة أدرك أن القرار المنفرد قد تكون به بعض الشوائب، وأنه إذا لم يكن موافقا على عودته لم يكن ليرحب بها.

وأكد أنه لن نسمح باتخاذ قرارات على أساس توجهات سياسية، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة ضرورة الوفاء بمرتبات الجيش المتأخرة منذ 3 أشهر.

وقال إنه لا يقبل أن تكون مرتبات الجيش في الشرق أو الغرب أو الجنوب رهينة لقرارات سياسية، موضحا أنه تم التوصل لاتفاق بصرف المرتبات المتأخرة وستكون جاهزة خلال يومين.

وانتقد اصطحاب الدبيبة أقاربه في السفريات والزيارات الخارجية، وعبر عن شعوره بالغبن في مسألة توحيد المؤسسات، مشيرا إلى أن تعيين بعض رؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في بعض المؤسسات تم من إقليم واحد وهو الغرب.

وتمسك برأيه في رئيس الحكومة حيث قال إنه ضعيف من الناحية الإدارية، واستعانته ببعض أقاربه أثرت عليه بالسلب، مشيرا إلى أن بعض الوزراء لا يستطيعون دخول مكتب الدبيبة إلا عن طريق أسرته، وهذا مرفوض.

ولفت إلى أنه توقع عدم إجراء الانتخابات حيث يرى أنه لابد لها من توافر مناخ مناسب، منتقدا تكالب عدد كبير على الترشح، ومرجعا السبب في ذلك إلى أن ليبيا حديثة العهد بالديمقراطية، مضيفا “إذا أجريت الانتخابات في عامين فسنكون محظوظين”.

وتطرق إلى تعهد الدبيبة أمام الليبيين والعالم بعدم الترشح، معتبرا أن مخالفته العهد يؤثر على ثقة الليبيين به، وقال إن الدبيبة انتخب رئيسا للحكومة لمرحلة معينة ومهمة أساسية وهي توفير الخدمات وإجراء الانتخابات.

واعتبر تخصيص مليار دينار من الميزانية للشباب يجعل هذه الفئة تفضل اختيار الدبيبة للرئاسة، مشيرا إلى أن الحكومة صرفت 86 مليار، ولم تصرف دينارا واحدا على الأجهزة الأمنية ولا العسكرية ولا الإدارات بالمنطقة الشرقية.

وقال القطراني، إن هناك إقصاء متعمدا، وليس تهميشا لإقليم برقة في حكومة الدبيبة.

وأوضح القطراني أن الحديث عن برقة والبيضاء والحمراء، أمور سياسية، تضرب النسيج الاجتماعي، بحسب وصفه.

وذكر القطراني، أن بند الطوارئ بلغ 6.5 مليار دينار، فيما كان نصيب المنطقة الشرقية منها لم يتجاوز 10 ملايين، مشيرا إلى أن قلة قليلة تطالب بالانفصال، والبعض طالبوا بحكومة في برقة وليس انفصال.

وتحدث عن أن ديون الحكومة السابقة مليار و700 مليون دينار، وهي عبارة عن المشاريع التي بدأت فيها، لافتا إلى أن الحل الصحيح يتمثل في سداد هذه الديون لأن المشاريع متوقفة ويجب استكمالها.

وأردف بقوله “الديون لا تشمل مشروعات بنغازي، ومشروع إعمار بنغازي درنة الذي خصص له مليار ونصف، وما صرف منه 100 مليون”.

ومضى بقوله “الحكومة في مأزق ولا تحظى برضا لا من الشارع ولا من السياسيين، ونحن حكومة واحدة ويجب مشاركتنا في القرار، مهاجما الدبيبة “هل على رأسك ريشة حتى لا تأخذ رأيي؟”.

وانتقل للحديث عن الانتخابات، بقوله “أتمنى أن يتفق الليبيون على الانتخابات حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، لأن ليبيا ولادة وهناك من يقودها أفضل من الموجودين حاليا”.

وأتم بقوله “هناك مشاكل عديدة في الصحة والكهرباء وعدد من الخدمات رغم المصروفات الكبيرة، وتوحيد المؤسسات ضروري، وليس هناك مبرر ليذهب الليبيون إلى طرابلس لقضاء مصالحهم من الإدارة المركزية”.