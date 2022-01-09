حبس مدير شركة الاستثمارات الخارجية بتهمة الإضراره بالمال العام

أمر النائب العام الصديق الصور، بحبس مدير شركة الاستثمارات الخارجية موسى عتيق؛ بتهمة الإضرار بالمال العام وسوء استخدام الوظيفة وتحقيق منفعة مادية للغير.

وقال بيان النيابة العامة، اليوم الأحد، إن القرار جاء في إطار استيفاء إجراءات تحقيق الوقائع المسندة إلى مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية .

وتولى وكيل النيابة بمكتب النائب العام، اليوم الأحد، مباشرة إجراء مواجهة القائم على إدارة الشركة بواقع إساءته استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق نفع للغير، وتقديم يد المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح.

وأكدت التحقيقات، أن المتهم أحدث ضرراً جسيمة بالمال العام و المصلحة العامة، وتسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر بالمال العام نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض التي بلغت قيمة إحداها مائتي مليون جنيه مصري، وبلغت قيمة الأخرى خمسة ملايين دولار أمريكي .

وتابع البيان:” بالفراغ من مواجهته بالأدلة التي وصل إليها موظفو ديوان المحاسبة وتسجيل دفاعه في شأنها، انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية”.