النيابة العامة بمكتب النائب العام تأمر حبس مدير شركة الاستثمارات الخارجية احتياطيا

العنوان-طرابلس

أمرت النيابة العامة بمكتب النائب العام بحبس مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، موسى عتيق، احتياطياً على ذمة التحقيق.

وأفاد مكتب النائب العام في بيان له، أن ذلك يأتي في إطار استيفاء إجراءات تحقيق الوقائع المسندة إلى مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

وأوضح البيان أن وكيل النيابة العامة باشر، اليوم الأحد، إجراء مواجهة القائم على إدارة الشركة بواقع إساءته استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق نفع للغير.

وأيضا تقديم يد المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح.

كما يُواجه مدير عام شركة الاستثمارات الخارجية، تهماً تتعلق بإحداث ضرر جسيم بالمال العام والمصلحة العامة، وتسببه بخطأ جسيم في إلحاق ضرر بالمال العام نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض التي بلغت قيمة إحداها 200 مليون جنيه مصري، وبلغت قيمة الأخرى 5 ملايين دولار أمريكي.

وأشارت النيابة العامة أنه بالفراغ من مواجهته بالأدلة التي وصل إليها موظفو ديوان المحاسبة وتسجيل دفاعه في شأنها، انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.

يذكر أن ‏مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، قرر في يونيو الماضي، تكليف موسى عتيق مديرا عاما للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

وأصدر مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار قرارا رقم 26 لسنة 2021، ونصت المادة الأولى منه على تكليف موسى الحسن عتيق علي بمهام المدير العام للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، فيما ألزمت المادة الثانية العمل بهذا القرار وإلغاء ما يخالفه.

وتأسست الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية سنة 1981 كشركة مساهمة ليبية، وفي سنة 2006 آلت ملكية الشركة إلى المؤسسة الليبية للاستثمار.