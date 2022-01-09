أبو جناح يبحث مع بلدي زليتن تغيير مسار طريق امساعد رأس جدير

ناقش نائب رئيس الحكومة رمضان أبو جناح، مع اللجنة المكلفة من قبل المجلس البلدي زليتن للنظر في مسألة تغيير مسار مشروع طريق امساعد رأس جدير، بعد الشكاوى التي تقدم بها عدد من المواطنين المتضررين من تغيير المسار، إضافة إلى المرافق الحيوية التي تعترض هذا الطريق.

وقدم أعضاء اللجنة، والذين من بينهم عضو المجلس الأعلى للدولة وعدد من أعضاء البرلمان عن المنطقة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد، مقترحا من شأنه تصحيح إشكالية تغيير المسار، موضحين بعض العواقب التي ستترتب عند تدشين هذا المسار.

وأعلن أبو جناح، عزمه على مخاطبة الجهات المختصة للنظر في هذا الأمر، من أجل الوصول إلى حل نهائي يقود إلى البدء في المشروع والانتهاء منه

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