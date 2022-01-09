الصين: ندعم استقرار ليبيا ونأمل مشاركة جميع الأطراف في الانتخابات

قال مبعوث الصين الخاص لشؤون الشرق الأوسط، تشاي جون، إنه كان سفيرًا في طرابلس من عام 1997 إلى عام 2000، وأن ليبيا في ذلك الوقت كانت تنعم بالهدوء والاستقرار، وتُعرف باسم “عروس البحر الأبيض المتوسط”.

وأضاف في حواره مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، أن ليبيا منذ عام 2011 دخلت في حالة من الفوضى، بالإضافة لتفاقم معاناة اللاجئين، مشيرًا إلى أن مشاكل اللاجئين والإرهاب الناجمة عن الصراع كان لها تأثير خطير على أمن أوروبا.

وأوضح إلى أنهم بحاجة إلى التفكير واستخلاص الدروس من سبب تحول القضية الليبية إلى هذه النقطة، مُعربًا عن أمله في مشاركة جميع الأطراف في الانتخابات الليبية.

واقترح مبعوث الصين الخاص لشؤون الشرق الأوسط، العمل مع إيطاليا لتحقيق الاستقرار في ليبيا والوصول إلى السلام الدائم، لإثبات حُسن نوايا بلاده، مؤكدًا أنه بدون شرق أوسط مستقر لن يكون هناك سلام في العالم، وأن الصين عليها مسؤولية كبيرة كعضو دائم في مجلس الأمن.

وأشار إلى أن بلاده تعارض التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، معتقدًا أنه يجب على المجتمع الدولي أن يتحد لدعم جهود مكافحة الإرهاب، والقضاء عليه للحد من تفشي الفوضى.