«البيوضي»: «السايح» و«المفوضية» مطالبون بالإعلان عن موعد لإجراء الانتخابات 

أكد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي، على ضرورة الإعلان عن موعد لإجراء الإنتخابات وفقًا لما اتفق عليه في جلسة الإثنين الماضي.

وقال “البيوضي” في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “عماد السايح ومجلس المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات مطالبون بإعلان موعد لإجراء الإنتخابات وفقا لما اتفق عليه في جلسة الإثنين 3 يناير 2022،؟”.

وتابع؛ “وهم أمام مسؤولية وطنية بضرورة إعلان الموعد النهائي وتقديم مقترح رفع القوة القاهرة ليكون هو جدول أعمال مجلس النواب يوم 17 يناير 2022”.

وأردف “ما عدا ذلك فهو التفاف على إرادة الليبيين وتسليم مطلق القوى الأجنبية المتحكمة في ليبيا من خلال العملاء والمأجورين نعم للانتخابات, تسقط الوصاية الدولية”.