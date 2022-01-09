أوحيدة: مطالب برقة تحققت بعودة القطراني لطرابلس وما زالت فزان تعاني من أبنائها

العنوان-طبرق

قال عضو مجلس النواب، مصباح دومة أوحيدة، أن مطالب برقة تحققت ورجع نائب رئيس مجلس الوزراء إلى طرابلس بينما ما زالت فزان تعاني من أبنائها التابعين إلى الشمال دون توفر أبسط الاحتياجات لأهلهم وهم في رأس السلطة التنفيذية.

وذلك في تغريدة له عبر تويتر علق فيها على عودة نائب رئيس الحكومة حسين القطراني، إلى مقر عمله بالعاصمة الليبية طرابلس، لافتا إلى أن شعار حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بـ “الشعار الكاذب”.

وأضاف: “إن ذلك يحدث بالرغم من تخصيص 6% من ميزانية التنمية لم يتم صرفها إلى الآن بينما صرفت 94% “.