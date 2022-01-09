المنفي يبحث مع عون سير الإنتاج النفطي والعراقيل التي تواجهه

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأحد، مع وزير النفط والغاز محمد عون، أهم الإشكاليات والصعوبات التي يعاني منها القطاع.

وشهد الاجتماع، الذي عقد بديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، مناقشة سير الإنتاج والعراقيل التي تعترض طريق الرفع من الإنتاج، إلى جانب تحسين أوضاع قطاع النفط والغاز بشكل عام.

جدير بالذكر، أن قطاع النفط والغاز يشهد في بعض الأحيان خلافات بين عون ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله تطفو من حين لآخر على السطح، وهو الأمر الذي ولد تخوفا لدى البعض بأنه قد يؤثر على الإنتاج.

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