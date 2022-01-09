«نوح»: اتفقنا على تشكيل لجنة للوصول إلى حل ينهي الأزمة دون تدخل خارجي

أكد عضو لجنة التواصل المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور امراجع نوح، إنهم اتفقوا مع “لجنة خارطة الطريق، على تشكيل لجنة من الأعلى للدولة والنواب والهيئة، للوصول إلى حل ينهي الأزمة دون تدخل خارجي”.

وقال «نوح» في تصريحات صحفية رصدتها «الساعة 24»، إنه “جرى الاتفاق أيضا مع اللجنة على وضع مقترحين أحدهما من لجنة التواصل والآخر من خارطة الطريق، وعلى الترتيب للقاء آخر، للنظر في المقترحات المقدمة”.

وأوضح «نوح» إلي أن “الاجتماع مع لجنة خارطة الطريق تطرق إلى القانون رقم 6 للعام 2018، والمعدل بالقانون 1 للعام 2019 الخاص بالاستفتاء على الدستور، والتأكيد على عدم حرمان الليبيين من حقهم في الاستفتاء على الدستور”.