عقيلة صالح يعود لرئاسة البرلمان في الجلسة المقبلة

أعلن عضو مجلس النواب عبدالهادي الصغير عن عودة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى رئاسة مجلس النواب، بدايةً من الجلسة المقبلة.

وكتب النائب البرلماني عبدالهادي الصغير على حسابه في موقع فيس بوك: “القيادة الحكيمة تعود لقيادة المرحلة الجلسة القادمة”، فيما لم يصدر بيانٌ رسميٌ بعد من رئاسة المجلس بالخصوص.

وسبق أن أكد عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي لـ218، أن جلسةً لمجلس النواب ستُعقد يوم 17 من شهر يناير الجاري، للاستماع لمقترحات لجنة خارطة الطريق المُشكّلة من المجلس.

ويتوقع أن يتخذ البرلمان في الجلسة المقبلة القرار بشأن المقترحات التي ستُقدّمها اللجنة، بعد عدد من اللقاءات والمشاورات في مدينة بنغازي، عقب اللقاءات التي عُقدت في مدينة طرابلس وجمعت اللجنة مع أطراف سياسية وكيانات حزبية.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن أبدى نيته بعدما تأكد له تأجيل الانتخابات وعدم عقدها كما كان مقرراً يوم 24 ديسمبر الماضي، بالعودة لرئاسة المجلس بعد أن علق عمله قبل أشهر لتتاح له فرصة الترشح للانتخابات الرئاسية وتكليف نائبه الأول فوزي النويري.

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