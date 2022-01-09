المنفي يبحث مع الحافي مسار الانتخابات وسبل إنجاح المصالحة الوطنية

العنوان-طبرق

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، خلال لقائه اليوم الأحد، رئيس المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد الحافي، مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وسبل إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن لقاء المنفي والحافي خُصِّص لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بعدد من الملفات القضائية والقانونية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى.

وأكد المنفي خلال اللقاء، على ضرورة التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا، مشددًا على أهمية استقلال القضاء في بناء دولة ديمقراطية على أساس العدل والمساواة.