البدري يبحث تقديم تسهيلات للمرضى الليبيين في الأردن

بحث السفير الليبي لدى الأردن عبد الباسط البدري، مع مدير عام مركز الحسين للسرطان حمزة منصور، ومديرة شؤون المرضى الدوليين بالمركز، ضرورة إيجاد حلول لكل العوائق التي تقف أمام المرضى الليبيين في الأردن.

وشهد الاجتماع الذي جاء عقب زيارة البدري للمركز صباح اليوم الأحد، التأكيد على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة أمام المرضى الليبيين في الأردن والبالغ عددهم 132 مريضاً.

وأكد البدري، خلال لقائه عددا من المرضى الليبيين على هامش الزيارة على أن دور السفارة الليبية في الأردن يتمثل في تقديم المساعدة لكل الليبيين المقيمين في الأردن وخاصة المرضى منهم، مستمعا إلى مطالبهم والإشكاليات التي يعانون منها وطرق وضع حلول لها

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