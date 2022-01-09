مسار ليبي جديد لتوحيد الجيش.. واتفاق على حل الميليشيات

ترحيب واسع صاحَب اللقاء الذي جمع بين المكلف بمهام القائد العام للجيش الوطني الليبي الفريق أول عبد الرازق الناظوري، ورئيس الأركان في حكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد، وهو الثاني من نوعه في أقل من شهر، حيث يرى مراقبون أنه يشكل مسارا جديدا لتوحيد المؤسسة العسكرية، يضاف إلى جهود اللجنة العسكرية المشتركة “5+5”.

الاجتماع عُقد بقاعة الاجتماعات بفندق المهاري في سرت، السبت، لبحث عدد من الموضوعات ذات الطابع العسكري، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين.

اجتماع لزرع الثقة

وقال مدير مكتب القائد العام للجيش الليبي الفريق خيري التميمي، في بيان، إن اللقاء هو استكمال للاجتماع السابق، وزرع الثقة بين الطرفين، مؤكدا أن توحيد المؤسسة العسكرية يسير في الاتجاه الصحيح.

من جانبه، كشف الفريق محمد الحداد عن التوصل إلى “اتفاق” لحل ودمج التشكيلات المسلحة، مشيرا إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية يحتاج إلى “قيادة سياسية رشيدة”.

وأضاف الحداد، في تصريحات صحفية، أنه لا علاقة لأي طرف خارجي بتلك اللقاءات، متابعًا: “التدخلات الخارجية هي من حالت دون أن نلتقي في السابق، والآن حانت الفرصة لأن نلتقي نحن الليبيين بشكل مباشر”، لافتًا إلى أن استضافة سرت لها جاءت لاحتضانها مقر اللجنة العسكرية المشتركة، وهي الأنسب لمثل هذه المقابلات.

خطة لحل الميليشيات في الغرب الليبي

وشدد على أن الخطة التي وضعتها المنطقة الغربية، ولقيت استحسانًا من القيادة العامة، جرى بموجبها تصنيف المجموعات المسلحة إلى أفراد راغبين في الاندماج بالجيش أو الشرطة، وآخرين يريدون أعمالاً حرفية أو استكمال الدراسة، لكن ذلك يحتاج سلطة سياسية تعمل على تحقيق هذه المطالب.

وفي هذا السياق، أشار الباحث السياسي الليبي محمد قشوط، إلى أهمية دعم تلك اللقاءات، طالما جاءت في إطار “ليبي-ليبي”، وداخل البلاد، وذلك بغض النظر عن قدرة فرض العسكريين في المنطقة الغربية أنفسهم على الميليشيات التي تهمين هناك.

وأوضح قشوط لـ”سكاي نيوز عربية”، أن القيادة العامة للجيش أرادت بهذا الحراك “ألا تبقي لأحد حجة عليها”، وتحرج أي طرف معادٍ لها سواء خارجيا أو داخليا، فهي انفتحت على الجميع، ووفرت الأرضية لتقارب وجهات النظر، واحتملت المضايقات الكثيرة خلال الفترة الماضية، مردفا أنها أبقت الباب مفتوحا أمام من يريد أن ينتصر للوطن.

ترحيب دولي “حار”

ولقي هذا المسار “الوليد”، ترحيبا “حارا” من الأمم المتحدة، وذلك على لسان بعثتها للدعم في ليبيا، التي أكدت “تشجيعها” جميع الأطراف على اتخاذ مزيد الخطوات الملموسة نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية.

كما أشادت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، بهذه الفعاليات، معربة عن أملها بأن يكون اجتماع الحداد والناظور “منطلقًا” للمضي نحو توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا.