الزغيد: عقيلة سيقدم إحاطه للبرلمان حول لقاءه بالمشري واجتماعاته بالمغرب

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد إن المرشح الرئاسي عقيلة صالح، سيعود لممارسة عمله كرئيس للبرلمان، وسيترأس جلسة الأسبوع المقبل 17 يناير.

وأضاف الزغيد في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، أن عودة صالح جاءت بعد مطالبة عدد من النواب بذلك، خاصة بعد تأجيل الانتخابات.

وأوضح الزغيد ، أن عقيلة سيقدم إحاطة كاملة حول زيارته الأخيرة للمغرب واجتماعه برئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في جلسة السابع عشر من يناير الجاري، وفق قوله.

وكان عقيلة صالح توقف عن العمل قبل 3 أشهر من ترشحه للانتخابات الرئاسية، التي تأجلت.