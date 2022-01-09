سبها..الشرطة القضائية تستلم السجن الرئيسي من غرفة عمليات الجنوب

قام أمر غرفة عمليات الجنوب مبروك سبحان، اليوم الأحد بتسليم مقر السجن الرئيسي بمدينة سبها إلى مدير جهاز الشرطة القضائية بحضور المحامي العام بمدينة سبها.

وأكدت غرفة عمليات الجنوب التي كانت تتخذ من السجن مقرا لها، أن عملية التسليم جاءت في إطار تفعيل الخطة الأمنية داخل مدينة سبها ودعم الأجهزة الأمنية بالمدينة، مضيفة أن التسليم تم بحضور أمر الشرطة العسكرية الجنوبية ومدير أمن سبها المكلف ومدير النيابية العسكرية والمجلس البلدي وأعيان وحكماء المدينة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.