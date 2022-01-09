ويليامز: سأواصل جولاتي المحلية والدولية لضمان استعادة الشرعية الليبية

أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، خلال لقائها مع عدد من نساء ملتقي الحوار السياسي استمرار جهودها لدعم المسار الانتخابي.

وأشارت ويليامز، التي قدمت نفسها خلال اللقاء كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة برغم استعانتها بفريق البعثة لترتيب اللقاء، إلى أنها ستواصل جولاتها المحلية التي ستعقبها جولات دولية لضمان استعادة الشرعية الليبية ووحدة مؤسساتها الوطنية.

وأكدت النساء خلال اللقاء على ضرورة إنهاء الأجسام الحالية برمتها وتقديم للانتخابات البرلمانية يعقبها بعد ذلك إصلاحات لمسودة الدستور والاستفتاء عليها لاحقا، والاستعانة بدستور الاستقلال كقاعدة دستورية لفترة محددة، إلى جانب تجديد الثقة في مسارات الحوار السياسي، والبحث في المسار الاقتصادي والوظائف السيادية.

وأعربت النساء عن خيبة أمل الليبيين حيال تأجيل الانتخابات، معبرات عن رغبتهن في إعادة الأمل لليبيين وإجراء الانتخابات، بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية لعضوة ملتقى الحوار أم العز الفارسي.

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