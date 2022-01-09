مبعوث الصين للشرق الأوسط: اقترح العمل مع إيطاليا لتحقيق الاستقرار في ليبيا عن طريق الاستثمار وإعادة الإعمار

قال مبعوث الصين الخاص لشؤون الشرق الأوسط “تشاي جون” إنهم بحاجة إلى التفكير واستخلاص الدروس من التجربة الليبية، مُعربًا عن أمله في مشاركة جميع الأطراف في الانتخابات.

وأضاف “جون” الذي شغل منصب سفير للصين في طرابلس بين 1997 و2000 في تصريحات لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، ورصدتها “الساعة24″، أن ليبيا دخلت منذ 2011 في حالة من الفوضى، بالإضافة إلى تفاقم معاناة اللاجئين، مشيرًا إلى أن مشاكل اللاجئين والإرهاب الناجمة عن الصراع كان لها تأثير خطير على أمن أوروبا وفق تعبيره.

واقترح مبعوث الصين الخاص لشؤون الشرق الأوسط، العمل مع إيطاليا لتحقيق الاستقرار في ليبيا عن طريق الاستثمار في السلام الدائم وإعادة الإعمار، مؤكدًا أنه دون شرق أوسط مستقر لن يكون هناك سلام في العالم، وأن الصين عليها مسؤولية كبيرة كعضو دائم في مجلس الأمن وهي تعارض التدخل الأجنبي في شؤون الدول الأخرى.