القطراني: ديون شركة الخليج العربي للنفط تجاوزت المليار دينار

قال رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط، صلاح القطراني، إن الديون الالتزامات القائمة على الشركة تجاوزت المليار دينار، نتيجة عدم اعتماد الميزانيات والأموال الكافية للتشغيل والإنتاج والصيانة وتطوير الحقول.

وأضاف أن الوضع المالي الحرج الذي تعانيه الشركة «تجاوز كل الخطوط الحمراء، وخيمت آثاره على جميع أنشطتها وأعمالها، وأثر على مصداقيتها وتعاملاتها مع الغير، وعجزها عن الالتزام بالتزاماتها».

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط، برئاسة المهندس مصطفى صنع الله، و بحضور أعضاء مؤسسة النفط: أبو القاسم شنقير، العماري محمد، وجاد الله العوكلي، و صلاح القطراني رئيس لجنة إدارة الشركة وأبوبكر بن عامر، فرج أحطيبة، فرج المشاي، عبدالمطلب آدم أعضاء لجنة إدارة الشركة.

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واستعرض الاجتماع النشاط السنوي للشركة ومنطقة التعاقد 91 خلال العام 2021، ومستهدفات الشركة وميزانيتها المقترحة للعام 2022، والخطط والبرامج المعدة من قبل الشركة؛ بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطي النفطي والغازي، وذلك وفق بيان نشرته صفحة مؤسسة النفط على «فيسبوك».

إنجازات شركة الخليج العربي للنفط خلال 2021

كما أوجز القطراني، في كلمته، جملة من الإنجازات التي حققتها الشركة بالرغم من الصعوبات، منها إجراء 9 دراسات مكمنية ومعملية نتج عنها حفر عدة آبار تطويرية، زادت من معدل الإنتاج اليومي للشركة من النفط، حيث جرى إنتاج حوالي 91 مليون من النفط بمتوسط إنتاج يومي بلغ 273 ألف برميل، وتجاوز إنتاج الشركة 300 ألف برميل في بعض الفترات من السنة، لكنه اسدرك بأن مشاكل الكهرباء ونقص قطع الغيار لم يمكِّنا الشركة من المحافظة على هذه المعدلات.

وأوضح أنه جرى وضع 85 بئرًا من الآبار المقفلة على الإنتاج، وإنجاز العديد من مشاريع الصيانة والمشاريع الهندسية ووصلت نسبة إنجاز مشروع استغلال غاز حقلي مسلة والسرير إلى نسبة 94%، بالإضافة إلى تطوير بعض الحقول المكتشفة وتطوير المنظومات المالية والإدارية والاستعداد للبدء في استخدام تقنيات الحقول الذكية.

صنع الله يقدم حزمة من التوصيات

في كلمته، قدّم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، حزمة من التوصيات، أبرزها ضرورة وضع خطة شاملة وتخطيط استراتيجي للشركة فيما يخص الاحتياطي، والاحتياطي المنتج، والإنتاج، وزيادة معدلات الإنتاج، بما يضمن تحقيق مستهدفات الشركة للعام الحالي، ودراسة كل الخيارات لتطوير الغاز من «الحمادة» لسد العجز المتوقع في الغاز للاستهلاك المحلي والمحافظة على حصة ليبيا في سوق الغاز العالمي.

استحداث إدارة للتخطيط الاستراتيجي

كما أوصى صنع الله باستحداث إدارة للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال تتولى ترتيب الفرص المتاحة ووضع استراتيجيات مُثلى للتطوير والبحث عن طرق تمويلها، إضافة إلى الاعتماد على التقنية لإنشاء نظام مراقبة لكل العمليات في مختلف الحقول سعيًا لضمان مراقبة آلية دقيقة.

وحث المهندس صنع الله لجنة إدارة شركة الخليج، على التعاون مع الشركات الوطنية كشركتي الجوف والتموين وإجراء مصادقة للديون لضمان تسديد الفواتير في وقتها المحدد، كما أوضح أن آلية العمل، بعد تفعيل قانون النفط الجديد، تتطلب من إدارة الشركة تحديد تقارير مصروفات متكاملة وتسليمها في وقت محدد لإدارة المؤسسة، لتجنب وجود المعلقات التي تحول دون إقفال الميزانيات في وقتها.

كما عرج على أهمية تطرق شركة الخليج لدراسة الحقول غير التقليدية، وإنشاء قسم لإجراء الدراسات المكمنية وتوطينها، إضافة لوضع حلول تساهم في إنهاء مشكلة الكهرباء التي تعاني منها الشركة.

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