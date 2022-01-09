ويليامز وزينينغا يؤكدان على دور دول الجوار في دعم الحوار الليبي

بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، مع السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الليبية.

ورافق ويليامز خلال اللقاء منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، حيث أكدا على الدور المهم للدول المجاورة لليبيا في دعم مسارات الحوار الليبي الليبي.

جدير بالذكر، أن ويليامز تعقد منذ وصولها إلي ليبيا في منتصف ديسمبر الماضي سلسلة لقاءات، من أجل الدفع بالعملية الانتخابية في البلاد التي تم تأجلت إلى وقت لاحق بعد أن كانت مقررة في الـ 24 من ديسمبر الماضي.

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