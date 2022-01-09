ليبيا الان

ويليامز وزينينغا يؤكدان على دور دول الجوار في دعم الحوار الليبي

تم النشر منذُ 26 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، مع السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الليبية.

ورافق ويليامز خلال اللقاء منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، حيث أكدا على الدور المهم للدول المجاورة لليبيا في دعم مسارات الحوار الليبي الليبي.

جدير بالذكر، أن ويليامز تعقد منذ وصولها إلي ليبيا في منتصف ديسمبر الماضي سلسلة لقاءات، من أجل الدفع بالعملية الانتخابية في البلاد التي تم تأجلت إلى وقت لاحق بعد أن كانت مقررة في الـ 24 من ديسمبر الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك