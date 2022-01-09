انقطاع التيار الكهربائي عن منطقتين في سرت بعد سرقة محول محطة تحكم

انقطع التيار الكهربائي اليوم عن حي سبعمئة والزعفران بسرت، بعد تعرض محطة التحكم بالزعفران التابعة لدائرة كهرباء سرت، للعبث والسرقة من قبل خارجين عن القانون.

وأكد رئيس مكتب الصيانة السريعة في دائرة كهرباء سرت، مفتاح فرج، أن المحطة تعد من أهم المحطات التي تغذي مناطق عديدة، تشمل منطقة سبعمئة، وحي الزعفران، حيث تعرضت محطة التحكم لسرقة أحد محولاتها، فضلا عن عدد من الكوابل، ما تسبب في انقطاع الكهرباء بالكامل.

واستهجن فرج هذا العمل التخريبي وعده عملا مشينا يسبب خسائر مالية لشركة الكهرباء في سرت في ظل نقص المعدات والإمكانيات لديها.

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