نائب وزير خارجية الصين يجدد دعم بلاده للحل السياسي في ليبيا

قال نائب وزير الخارجية ومبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط تشاي جون، إن مشاكل اللاجئين والإرهاب الناجمة عن الصراع كان لها تأثير خطير على أمن أوروبا؛ ما أظهر الحاجة إلى التفكير واستخلاص الدروس من سبب وصول القضية الليبية إلى هذه النقطة.

وأضاف تشاي في حوار مع صحيفة كورييري ديللا سيرا الإيطالية، أن إيطاليا لها تأثير مهم على الملف الليبي وشاركت بفاعلية في الوساطة الدولية، مشيراً إلى أن وزير الخارجية دي مايو أعرب عن دعمه لإجراء انتخابات نزيهة وشاملة. ومؤكداً أن لدى بكين وروما مواقف متشابهة بشأن هذه القضية، من حيث تأييد الحل السياسي واحترام إرادة الشعب الليبي واختياره ومعارضة تدخل القوى الخارجية.

وتمنى تشاي أن تشارك جميع الأطراف في الانتخابات، ودعا المجتمع الدولي لتقديم دعم قوي للتنمية الاقتصادية ومكافحة الوباء وإيلاء اهتمام مماثل للمفاوضات السياسية والعمل ضد الإرهاب في ليبيا.

يذكر أن تشاي شغل منصب سفير الصين في طرابلس من 1997 إلى 2000، كما عين سفيراً للصين لدى فرنسا وموناكو بين عامي 2009 و2014

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