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الكهرباء تعلن عن سرقة أسلاك ضغط عال بمسافة 1400 متر على خط جنزور

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، قيام مخربين بسرقة أسلاك ضغط عال بطول ألف وأربعمئة متر على خط جنزور ثلاثين الأدوية بدائرة توزيع النجيلة، التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

هذا وأوضحت الشركة أن السرقات أدت إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل بالمنطقة.

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قناة ليبيا

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