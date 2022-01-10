الكهرباء تعلن عن سرقة أسلاك ضغط عال بمسافة 1400 متر على خط جنزور

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، قيام مخربين بسرقة أسلاك ضغط عال بطول ألف وأربعمئة متر على خط جنزور ثلاثين الأدوية بدائرة توزيع النجيلة، التابعة لإدارة توزيع الجفارة.

هذا وأوضحت الشركة أن السرقات أدت إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من المنازل بالمنطقة.

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