بعيو: حرمان ضباط وجنود الجيش من مرتباتهم جريمة تستوجب الطرد والمحاكمة

اعتبر محمد عمر بعيو، رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، أن وقف مرتبات الجيش الوطني الليبي، جريمة تضاف إلى سجل عبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة، الذي وصفه بـ”الأسود”، مطالبا بطرده ومحاكمته.

وقال بعيو، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ”حرمان ضباط وجنود الجيش من مرتباتهم التي هي حقهم وحق عائلاتهم الفقيرة ليست مجرد خطأ أو تصرف همجي من شخص أهوج أوصله المرتشون إلى السلطة، بل هي جريمة تضاف إلى سجله الأسود وتستوجب طرده ومحاكمته- في إشارة لعبدالحميد الدبيبة، العائد لرئاسة الحكومة.