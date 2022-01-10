قائد قاعدة عسكرية سودانية: إحباط محاولة تهريب ذخائر من ليبيا

أفاد مسؤول عسكري سوداني بتمكن قوات الدعم السريع المنتشرة على طول الصحراء الكبرى بين السودان ومصر وليبيا وتشاد من إحباط محاولة تهريب كمية من الذخائر في الحدود مع ليبيا كانت في طريقها إلى داخل السودان بجانب القبض على اثنين من عصابة تجارة الأسلحة والذخائر التي تنشط في الحدود بين البلدين.

ونقلت وكالة السودان للأنباء «سونا» أمس، عن المقدم عثمان أبكر قائد ثاني قاعدة «الشفر ليت» العسكرية قوله، في تصريحات صحفية إنه فور وصول معلومات عن نشاط العصابات المهربة في منطقة سيف البارلي على المثلث الحدودي، تحركت دورية لتمشيط المنطقة، وتم ضبط 3638 طلقة مدفع رشاش «جرونوف» و357 طلقة «دوشكا» على متن عربة يستغلها المهربون لتنفيذ نشاطهم الإجرامي.