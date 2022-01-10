عون يكشف عن سبب عدم حضوره لاجتماع “المكاشفة” الحكومي

كشف وزير النفط والغاز محمد عون في تصريح خاص لـ 218، عن أن سبب عدم حضور الوزارة لاجتماعات المكاشفة الخاص بإنفاق الحكومة منذ توليها السلطة في البلاد، يعود إلى أن ما تم تخصيصه من أموال يعد مبلغا بسيطا لا يغطي إلا لبند المرتبات والميزانية التسييرية لوزارة النفط والغاز.

وأضاف عون، بأن الوزارة طلبت من المؤسسة الوطنية للنفط أكثر من مرة تزويدها بالمشاريع الاستثمارية لقطاع النفط والغاز، باعتبارها المسؤول الفني، حيث أنها هي من ينفذ المشاريع من خلال الشركات النفطية المختلفة، لكنها لم تستجب، معبرا عن أسفه لعدم ردها على الطلب.

جدير بالذكر، أن عون اتهم صنع الله في وقت سابق بارتكابه لعدد من المخالفات الإدارية ، ومنها عدم أخذ إذن مسبق من وزارة النفط بخصوص المهام الرسمية، وتجاوز التسلسل الإداري بالإضافة لعدم نقل الإدارات السيادية من تبعية المؤسسة لتبعية الوزارة النفطية، وتكليف موظف برئاسة المؤسسة بالمخالفة للوائح المنظمة لذلك.

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