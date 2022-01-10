وليامز: بحثتُ مع سيدات ملتقى الحوار آليات التغلب على القوة القاهرة

عقدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، اليوم الأحد، اجتماعا مع الكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وقال وليامز، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” عقدتُ مساء اليوم جلسة تشاورية مباشرة وعبر الاتصال المرئي، للكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي الليبي، وناقشنا التحديات التي تواجه العملية الانتخابية بعد إعلان المفوضية الوطنية للانتخابات القوة القاهرة.

وأضافت:” أُثمن التوصيات البناءة والمبدئية والعميقة التي تقدمت بها المشاركات اللائي لعبن سابقًا دورًا رائدًا في مداولات الملتقى، كما هو الحال دائمًا.

وتابعت:” كما استذكرت الجدول الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي يمتد حتى يونيو من هذا العام، باعتباره إطار العمل الذي أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا”.

وأشارت إلى أنها شددت على ضرورة احترام إرادة 2.5 مليون ليبي الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، ودعت إلى بذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية”.