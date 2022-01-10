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ويليامز: شددتُ مع السفير الجزائري على الدور المهم لجيران ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عقدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، اجتماعا مع السفير الجزائري لدى ليبيا، سليمان شنين، لمناقشة التطورات الأخيرة في ليبيا.

وقالت ستيفاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ”عقدت اجتماعاً مثمراً مع السفير الجزائري، سليمان شنين، لمناقشة التطورات الأخيرة في ليبيا، برفقة منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا”.

وأضافت:” شددنا على الدور المهم لجيران ليبيا في دعم مسارات الحوار الليبي – الليبي الثلاثة”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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