مخازن التعليم تترقب وصول الدفعة الأولى من الكتاب المدرسي هذا الأسبوع

استعرض الاجتماع الدوري الأول لوزارة التربية والتعليم للعام 2022، مستجدات طباعة الكتاب المدرسي، بعد تكليف 12 شركة للطباعة من قبل اللجنة الوزارية، حيث أضاف مدير مركز المناهج التربوية الطاهر حبيب بأنه من المرتقب أن تصل الدفعة الأولى من الكتاب المدرسي خلال الأسبوع الجاري للمخازن.

وشهد الاجتماع، عرض سير مصلحة المرافق التعليمية بصيانة المؤسسات، وتوفير التجهيزات المدرسية، إضافة إلى إفراجات العقود المتعثرة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة مع وزارتي الخدمة المدنية والمالية بشأنها.

كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة آخر مستجدات المشروع الوطني لتحصين المدارس، وحملة التطعيم ضد جائحة كورونا التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وحضر الاجتماع، وزير التربية والتعليم أحمد أبو خزام، ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات محسن الكبير، ووكيل الوزارة للشؤون التربوية مسعودة الأسود، ووكيل الوزارة لشؤون الديوان والمؤسسات علي التبروري، إضافة إلى مديري المراكز والمصالح والهيئات والإدارات والمكاتب بالوزارة.

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