الجزائر تُعيد فتح قنصليتها العامة بطرابلس

أعادت الجزائر، الأحد، فتح قنصليتها العامة بالعاصمة الليبية طرابلس، بحضور سفير الجزائر لدى ليبيا سليمان شنين، والقنصل العام عيسى رماني.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الأحد، بأن الجزائر إعادت افتتاح القنصلية العامة للجزائر بالعاصمة الليبية طرابلس، بحضور كل من سفير الجزائر لدى دولة ليبيا، سليمان شنين، والقنصل العام عيسى رماني، إضافة إلى ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بليبيا.

وأكدت الوكالة الجزائرية، أن هذه الخطوة الهامة تندرج في إطار تجسيد التزام السلطات الجزائرية بالتكفل الأمثل بالجالية الوطنية المقيمة بالخارج.

ولفتت إلى أنها تندرج أيضا في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتوطيد أواصر الأخوة والتواصل بين الشعبين الجزائري والليبي.

وبهذه المناسبة، أشاد أفراد الجالية بهذه الخطوة، معبرين عن تثمينهم واستحسانهم لهذا القرار الذي يسمح بالتقرب أكثر من الجالية الجزائرية والاستجابة لانشغالاتها واحتياجاتها، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.