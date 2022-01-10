“تأسيسية صياغة الدستور”: علم ونشيد ليبيا لم يُعرضا للمناقشة خلال 74 جلسة للهيئة

قال مصطفى دلاف عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، إن هيئة صياغة مشروع الدستور عقدت 74 جلسة حتى تاريخه، مؤكداً أن الهيئة تملك من الخبراء الكثير، وتضم عدداً من الخبراء في القانون.

وأضاف دلاف، خلال تصريحات تليفزيونية رصدتها “الساعة 24 ” أن العلم والنشيد موضوعان لم يعرضا للتداول حتى اللحظة على أعضاء اللجنة، وأشار إلى أن مسودة الدستور تنص على أن الحكم المحلي يقوم على أساس اللامركزية الموسعة، واصفاً هذا المصطلح بـ”الفضفاض”.

وتابع دلاف ،التبو قاطعوا الهيئة بشكل رسمي، على عكس الأمازيغ، ولفت النظر إلى أن النصاب القانوني اللازم لإقرار أي مادة هي التصويت بالموافقة من قبل 41 صوتاً، مؤكداً أن التمييز بين الأعضاء في اللجنة على أساس المناطق ليس أمراً إيجابياً، وأن شكل الدولة في الدستور غير واضح بسبب عدم نقاش هذه النقطة حتى اللحظة.