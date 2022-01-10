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لجنة خارطة الطريق بالبرلمان تجتمع بعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لـ«صياغة الدستور»

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

التقت لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل مجلس النواب، الأحد، بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، بعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بحسب بيان مقتضب لمجلس النواب.

وكانت مصادر، قد كشفت السبت الماضي، عن أن لجنة التواصل المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ستعقد، الأحد، اجتماعا مع لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب ، وذلك لبحث إجراءات التوصل إلى صيغة ملائمة لما يساهم في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي .

ومن المنتظر أن تلتقي اللجنة مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ، ستيفاني وليامز، في وقت لاحق وأيضا سيكون للجنة لقاءات مع كل الأطراف ومؤسسات المجتمع المدني حول الدستور.

 

 

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صحيفة الساعة 24

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