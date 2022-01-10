عون: نخسر يوميًا 400 ألف برميل بسبب إغلاقات النفط

قال وزير النفط محمد عون، إن إنتاج النفط ارتفع إلى 900 ألف برميل ونخسر يوميًا 400 ألف برميل بسبب الإغلاقات.

وأضاف عون، في تصريحات صحفية، أن ارتفاع الإنتاج راجع لصيانة خط النقل من حقل السماح إلى ميناء السدرة الذي أضاف 200 ألف برميل يوميا كانت ليبيا خسرتهم قبل أسبوع.

وشدد على أن حقل الشرارة ما زال متوقفاً عن العمل ما يعني استمرار خسارة 300 ألف برميل نفط يوميًا.

وأوضح أن الشرارة متوقف بسبب إغلاق صمام الحمادة من قبل مسلحين تابعين لجهاز حرس المنشآت.

وتابع:” نفقد 100 ألف برميل يوميا من إنتاج شركة مليتة للسبب ذاته”.