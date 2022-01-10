الخطابي: ناقشنا مع «الهيئة الدستورية» العقبات التي تواجه المسار الديمقراطي

قال عضو لجنة خارطة الطريق البرلمانية مبروك الخطابي، إن اللجنة ناقشت مع أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، العقبات والتحديات التي تواجه المسار الدستوري في البلاد.

وقال الخطابي، في تصريحات صحفية:” ناقشنا اليوم مع لجنة التواصل بهيئة الدستور كيفية معالجة العقبات والعراقيل التي تواجه استكمال المسار الدستوري”.

والتقت لجنة خارطة الطريق المشكلة من قبل مجلس النواب، الأحد، بمقر فرع ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، بعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بحسب بيان مقتضب لمجلس النواب.

وكانت مصادر، قد كشفت السبت الماضي، عن أن لجنة التواصل المنبثقة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ستعقد، الأحد، اجتماعا مع لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب ، وذلك لبحث إجراءات التوصل إلى صيغة ملائمة لما يساهم في تنفيذ الاستحقاق الانتخابي.