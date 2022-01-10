السويح: البعثة الأممية وقعت في حرج بعدم إمكانية إجراء الانتخابات

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري علي السويح، إن ملتقى الحوار في حكم المنتهي ولجنة خارطة الطريقة هي البديل، متابعا:” البعثة الأممية وقعت في حرج بعدم إمكانية إجراء الانتخابات”.

وأضاف السويح، في تصريحات صحفية، أن البعثة متيقنة من أن الانتخابات كانت ستؤدي إلى مزيد من الصراع لعدم القبول بنتائجها جعل المبعوث الأممي يان كوبيش يقدم استقالته”.

ولفت إلى أن نجاح اللجنة يعتمد على تحقيق الحل السياسي بالاتفاق مع مجلس الدولة والتشاور مع الأطراف المؤثرة في الشأن الليبي.

وشدد على أن التشاور يجب أن يدور حول تحديد تاريخ للاستفتاء على الدستور أو الاتفاق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وتابع:” هناك ضرورة للاتفاق على القوانين الانتخابية سواء الرئاسية أو البرلمانية على أن تكون محددة التواريخ وفي أقرب وقت ممكن”.

واستطرد:” إذا قفزت اللجنة إلى تغيير الحكومة أو المناصب السيادية فإن مصيرها الفشل”.