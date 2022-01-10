الدبيبة يتفقد المخزن المحترق بمستشفى الخضراء التابع لوزارة الصحة

ليببا – تفقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الأحد المخزن المحترق بمستشفى الخضراء والتابع لوزارة الصحة، والذي تعرض لحريق بسبب التماس كهربائي.

الدبيبة التقى أثناء وجوده بمكان الحريق بحسب ما ذكر مكتبه الإعلامي مع فريق جهاز المباحث الجنائية واستمع لملاحظاتهم حول الحريق، مشددًا على ضرورة إعداد التقرير النهائي حول أسبابه.

كما تابع الدبيبة خلال الزيارة سير العمل بالمستشفى خلال تفقده لعدد من الأقسام، واستماعه لعدد من الملاحظات من قبل الأطباء والممرضين وعدد من المواطنين.

واطلع الدبيبة على أعمال الصيانة المتوقفة في عدد من الأقسام بالمستشفى، مصدرًا تعليماته لوزارة الصحة بضرورة استكمال الأعمال المتبقية خلال أسبوعين وتجهيزه بالشكل المطلوب.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية