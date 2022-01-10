بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 10 يناير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 10 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث يبقى الطقس شتوي متقلب ، مع رياح نشطة إلى قوية و فرصة سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة مصحوبة بخلايا رعدية خاصة على الشمال الشرقى .

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-

حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة جيدة من بعد ظهر اليوم قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل بعض نفحاتها إلى ( 70 ) كم / ساعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (15-19) مْ , وتسجل انخفاض يوم الغد .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة إلى جيدة إلى غزيرة وتكون رعدية احيانا على المناطق الجبل الأخضر مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى ( 60 ) كم / ساعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14-19) مْ ولا تتجاوز (11) مْ على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على مناطق غدامس والحمادة والجفرة .

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط نسبيا علي بعض المناطق (غدامس والحمادة والجفرة) تتحول تدريجيا من يوم الغد إلى شمالية غربية .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17 – 20) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا .

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 19) مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:19).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:10).