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بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 10 يناير 2022

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 10 يناير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث يبقى الطقس شتوي متقلب ، مع رياح نشطة إلى قوية و فرصة سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة مصحوبة بخلايا رعدية خاصة على الشمال الشرقى .

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة :-
حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة جيدة من بعد ظهر اليوم قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل بعض نفحاتها إلى ( 70 ) كم / ساعة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (15-19) مْ , وتسجل انخفاض يوم الغد .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-
حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة إلى جيدة إلى غزيرة وتكون رعدية احيانا على المناطق الجبل الأخضر مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.
الرياح: جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى ( 60 ) كم / ساعة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (14-19) مْ ولا تتجاوز (11) مْ على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر على مناطق غدامس والحمادة والجفرة .
الرياح: جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتنشط نسبيا علي بعض المناطق (غدامس والحمادة والجفرة) تتحول تدريجيا من يوم الغد إلى شمالية غربية .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17 – 20) مْ وتسجل انخفاض يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-
حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا .
الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 19) مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

مدينة طرابلس
غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:19).
شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:10).

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏F-270-002 الليبية الجوية يومين 2022 الجوية المرك الإثنين الموافق التنبوات سقو رياح الحرارة المدينة سفو نشطة سفو أمطار نشطة امطار سقو أمطار أمطار 09 زواره سفو 09 طرابلس العزيزية الخمس أمطار مصرات 09 06 05 06 الزنتان غریان نشطة بنید القريات 09 11 10 البيضاء احيانا السماء السحب السماء قليلة 10 طبرق نشطة السحب 08 20 الجغبوب اوباری السماء صافية قليلة السماء صافية الى قليلة صافية قليلة إلى إلى إلى السماء 22 ال 04 09 07 02 رئيس /عبدالحکیم السرير تازربو الكفرة إعداد 2013/10/‏'‏

قد تكون صورة لـ ‏نص مفاده '‏الأحوال الجوية المتوقعة القادمة بداية من اليوم الإثنين 2022-01-10 F-270-001 أيام نشر جوية مصحوبة بخلايا سقوط متقلب الرعدية ملخص عام يبقي الطقس خاصة الشرقى تصحبها الأودية المحلية بين غربية المناطق بعض المناطق إلى يوم قوية أحياناً تصل تتجاوز (11 على مناطق حالة :السماء أمطار في جنوبية نشطة مناطق غدامس والحمادة والجفرة معتدلة وتنشط نسبيا علي بعض المناطق غدامس) والحمادة (والجفرة تتحول تدريجيا الغد :السماء قليلة السحب تتكاثر حين الرياح: جنوبية غربية غربية القصوى تتراوح مابين 17) (20 وتسجل انخفاض درجات غروب ه اليوم (18:19) شروق الشمس الساعة (08:10) وتسجل ارتفاع :السماء السماء :الرياح إلى غربية -17) السميع رئيس مراجعة‏'‏

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