الفارسي: ستيفاني أكدت لنا أنها مستمرة في دعم المسار الانتخابي

أكدت عضو ملتقى الحوار أم العز الفارسي، أن ستيفاني وليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، أكدت لهم أنها مستمرة في دعم المسار الانتخابي.

وقالت الفارسي، في منشور لها، عبر حسابهال الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ساعتان تناولت فيهما نساء ملتقي الحوار السياسي مع ستيفاني وليامز، شئون وشجون البلاد وأهلها؛ من خيبة أمل الليبيين في تأجيل الإنتخابات، من رغبتهم في نفخ الروح في مواتها، من ضرورة تجديد الشرعية وإنهاء الاجسام الحالية برمتها”.

وأضافت “ناقشنا معها أيضا خيبة أمل الليبيين من ضرورة البحث في المسار الاقتصادي والوظائف السيادية، من تقديم الانتخابات البرلمانية وتعقبها إصلاحات المسودة الدستورية والاستفتاء لاحقا، من الاستعانة بدستور الاستقلال كقاعدة دستورية لفترة محددة، من تجديد الثقة في مسارات الحوار العسكري”.

وتابعت كما بحثنا معها قضايا كثيرة يظهر فيها الاتفاق الواضح في رؤي الليبيات تجاه قضايا الوطن واقتراح الحلول التي تضمن الاستقرار”.

واستطردت ” ستيفاني قدمت نفسها كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة برغم استعانتها بفريق البعثة لترتيب اللقاء، وأكدت على استمرار جهودها لدعم للمسار الانتخابي، وأنها تواصل جولاتها المحلية وستعقبها جولات دولية لضمان استعادة الشرعية الليبية ووحدة مؤسساتها الوطنية”.