الارصاد: طقس شتوي بارد… وأمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 06/ 01 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يبقى شتوى متقلب مع رياح نشطة إلى قوية على مناطق شمال ليبيا تتجاوز سرعتها فى بعض النفحات ( 60 ) كم / ساعة مصحوبة بسقوط أمطار رعدية من حين لاخر ،وتكون الفرصة جيدة الى غزيرة خاصة على المنطقة (سهل بنغازي و الجبل الاخضر) مما تسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة ،ومتوقع سقوط امطار من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي.

ووفقا للتقرير تكون الاجواء باردة على كامل البلاد حيث درجات الحرارة اقل من معدلاتها الفصلية .

فيما تكون حالة البحر بحسب التقرير مضطرب إلى شديد الأضطراب على طول الساحل مع ارتفاع للموج قد يتجاوز (4 )أمتار. والله أعلم.