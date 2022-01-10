طقس شتوي متقلب على مختلف مناطق ليبيا

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الإثنين.

وفي الملخص العام، أشار المركز إلى أن الطقس يبقى شتويًا متقلبًا، مع رياح نشطة إلى قوية وفرصة هطول أمطار جيدة إلى غزيرة مصحوبة بخلايا رعدية خاصة على الشمال الشرقي.

وجاءت تفاصيل بقية التوقعات كالتالي:

رأس جدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة:-

حالة السماء: مازالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار متفرقة جيدة من بعد ظهر اليوم قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحياناً قد تصل بعض نفحاتها إلى ( 70 ) كم / ساعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق ما بين (15-19) مْ , وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: هطول أمطار متفرقة إلى جيدة إلى غزيرة وتكون رعدية أحيانًا على المناطق الجبل الأخضر مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانًا قد تصل سرعتها على بعض المناطق إلى ( 60 ) كم / ساعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (14-19) مْ ولا تتجاوز (11) مْ على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق غدامس والحمادة والجفرة.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نسبيًا على بعض المناطق (غدامس والحمادة والجفرة) تتحول تدريجيًا اعتبارًا من يوم الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17 – 20) مْ وتسجل انخفاضًا يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17- 19) مْ وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

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