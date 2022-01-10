نشرة عن كمية الأمطار التي هطلت على مدن ومناطق ليبيا خلال 24 ساعة الماضـية إلى صباح 10 يناير

أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية، نشرة عن كمية الأمطار اليومية التي هطلت على مدن ومناطق ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، من يوم الاحد وحتى صباح اليوم الاثنين الموافق 10 يناير 2022.
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