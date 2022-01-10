بشير السويحلي: ملف الانتخابات انتهى وقفل لأجلٍ غير معلوم

زعم بشير ابن عبد الرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة السابق، أن ملف الانتخابات انتهى وقفل لأجلٍ غير معلوم، على حد قوله.

وقال بشير في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “للأسف ملف الانتخابات في ليبيا انتهى وأقفل لأجل غير معلوم”، بحسب تعبيره.

يشار إلى أنه منذ عدة أيام، أكد بشير السويحلي أن المجتمع الدولي، لن يقبل أي تغيير في السلطة التنفيذية أو المناصب السيادية قبل إجراء الانتخابات”، وفقًا لقوله.

وكتب في تغريدة على «تويتر» “يلعب بالنار من يعتقد أنه بإمكانه عقد صفقات في الظلام خدمة لمصالح شخصية أو مصالح حزبه أو جماعته”، على حد قوله.

واستكمل “لا لدخول مرحلة إنتقالية جديدة نعم للاتفاق على إجراء الانتخابات”، بحسب تعبيره.