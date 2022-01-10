نوح لـ«بوابة إفريقيا»: يجب تجاوز المراحل الانتقالية والدفع باتجاه مرحلة دائمة

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

10 January, 2022

وصف عضو لجنة التواصل المشكلة من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور مراجع نوح، اجتماعه أمس الأحد، مع لجنة خارطة الطريق المشكلة من مجلس النواب، بأنه “اجتماعاً مثمراً”.

وقال نوح في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، “اتفق الجميع خلال الاجتماع على ضرورة تجاوز المراحل الانتقالية والذهاب أو الدفع باتجاه مرحلة دائمة ينبغي أن تكون مؤسسة على قاعدة دستورية، كما طلب أعضاء لجنة التواصل بأن تكون بالاحتكام إلى الشعب الليبي وبطريق الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي، الذي تم إصداره عن طريق هيئة منتخبة من قبل الشعب”.