استمرار الأجواء الباردة وهطول الأمطار الغزيرة على عموم ليبيا خاصة في الشرق

العنوان-طرابلس

يبقى الطقس متقلبا مع رياح نشطة إلى قوية على مناطق شمال ليبيا مصحوبا بأمطار جيدة إلى غزيرة على الشمال الشرقي.

وحذّرت الأرصاد الجوية، من جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة على الشرق.

وأوضحت الأرصاد، أن سرعة الرياح تتجاوز في بعض الأحيان (60) كلم في الساعة، بينما الأجواء ستكون باردة على كامل البلاد، ودرجات الحرارة أقل من معدلاتها الفصلية.

وتوقعت الأرصاد سقوط أمطار من مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي. أمّا البحر، مضطرب إلى شديد الاضطراب على طول الساحل مع ارتفاع للموج قد يتجاوز (4) أمتار.