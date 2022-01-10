مودرن ديبلوماسي: اندماج ليبيا في دولة المغرب الكبير هو الحل لمشاكل هذه الدول المتعثرة

ليبيا- أكد موقع “مودرن ديبلوماسي” الإخباري الدولي إن الحل الأمثل لكافة المشاكل في الدول المغاربية يتمثل في إنشاء دولة واحدة تضم كافة هذه الدول بضمنها ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن البديل للدول الـ5 المتعثرة حاليًا ليبيا والجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس ومعها الصحراء الغربية يتمثل في دمجها لتشكيل دولة واحدة موحدة ذات إمكانات متقدمة تحمل اسم المغرب الكبير لتمتد على مساحة شاسعة تبلغ 6 ملايين كيلومتر مربع.

وأضاف التقرير إن عدد سكان بلدان المغرب العربي مجتمعين تبلغ نحو 98 مليون نسمة أي ما يقرب من 1% من سكان العالم مبينا إن الوحدة هي الحل لانتشار الفساد والمؤسسات غير الفعالة والافتقار إلى التنمية التنافسية والاقتصادات المفتوحة التي تعوق البلدان بشكل كبير.

وتابع التقرير إن الفرص الضائعة وإعاقة النمو المستدام تؤدي إلى إطالة فترة الهشاشة داخل البلدان ما يعني أن الاضطرابات الاجتماعية وتجدد الاحتجاجات ضد الحكومات القائمة من أجل التغيير سوف تستمر لوجود تحديات كبيرة من قبيل الحجم الكبير لبطالة الشباب والرغبة المشتركة في التنمية الاقتصادية.

وبين التقرير إن دولة المغرب الكبير سوف تمتلك أحد أكبر احتياطيات الغاز والنفط وستقود بعضا من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة عبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع فيما ستقدم ليبيا وموريتانيا والصحراء الغربية مواقع جديدة لمشاريع إعادة الإعمار والاستثمارات المتنوعة.

وأوضح التقرير إن كل هذا سيعزز الاقتصاد بشكل كبير للبلد الجديد بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب فضلا عن إمكانية الاستفادة من القوات الأمنية والعسكرية الكبيرة في المغرب والجزائر في تعزيز الاستقرار في الدولة لا سيما في الجزء الليبي منها فضلا عن تحقق تنمية اقتصادية.

وأضاف التقرير إن هذا التقدم الأمني والاقتصادي سيمتد للدول المجاورة في إفريقيا وجنوب الصحراء ومصر وأوروبا في وقت تشترك فيه البلدان المغاربية في تراث تاريخي وثقافي فالمنطقة شهدت في العام 1989 تأسيس اتحاد المغرب العربي لتوسيع التعاون والتكامل بين دولها الـ5.

ترجمة المرصد – خاص

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