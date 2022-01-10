محامي تونسي: البغدادي المحمودي تم بيعه للمليشيات الإخوانية و«المرزوقي» متهم

دعا المبروك كرشيد، المحامي التونسي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق، إلى محاكمة المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الأسبق وآخرين بتهمة تسليم البغدادي المحمودي رئيس وزراء ليبيا الأسبق إلى ليبيا بعد لجوئه إلى تونس 2011.

كتب كرشيد، على فيسبوك: “لن أعود إلى البغدادي المحمودى بصفتي محاميا له .فذلك من الماضي، ولكن أعود بصفتي تونسي تألم كثيراً لييعه إلى المليشيات الإخوانية الليبية من طرف حكومة التريوكا، وأؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن البغدادي المحمودي تم بيعه إلى المليشيات الإخوانية”.

أضاف كرشيد في تدوينة بعد ساعات من إعلان البغدادي المحمودي عزمه مقاضاة السلطات التونسية أمام الجنائية الدولية: “يوم تسليمه تنقل وفد خاص الي طرابلس وقبض الثمن وأدخلت الأموال عبر مطار تونس قرطاج فى ساعة متأخرة من الليل بحضور أحد وزاء السيادة .. المتهمون بهذا الجرم العظيم: المنصف المرزوقي وحمادي الجبالي ونور الدين البحيري والسيد الفرجاني ومحامية ومحام، و على القضاء الوطني أن ينقذ سمعة تونس قبل الإدانة الدولية وأن يحمل المسؤولية لأصحابها حتي لا تتحملها الدولة”