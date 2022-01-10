الشهيبي لـ«بوابة إفريقيا»: لا يمكن الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

10 January, 2022

رأى المهتم بالشأن العام أحمد امراجع الشهيبي، أنه لا يمكن الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة بليبيا في ظل حالة التردي السياسي.

وقال الشهيبي، في تصريح لـ “بوابة إفريقيا الإخبارية”، إن “الشعب الليبي اختار الانتخابات، ولكن للأسف هذا الشيء صعب المنال في وطني الجريح بأيادي أبنائه، فقد خاب ظن المواطن في الانتخابات بعد فشل أو بمعني أخر بعد خوف المتنافسون من بعضهم البعض، مما يؤكد أن المنافسة الانتخابية لن تكون نزيهة ولن تكون مرضية حتى بعد النتائج، فالمتنافسون أثبتوا لنا بأنهم لا يمكنهم القبول بالآخر”.

وفي السياق، أكد الشهيبي أنه يراقب عن كثب جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، معرباً عن أمله في أن تستمر هذه الجهود للحفاظ على وحدة البلاد وتجنب مخاطر التقسيم التي تسعى دول أجنبية إلى الدفع نحوها.