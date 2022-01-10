عون: إنتاج النفط العام في ليبيا ارتفع إلى 900 ألف برميل يوميًا

ليبيا – قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون إن إنتاج النفط العام في ليبيا ارتفع إلى 900 ألف برميل يوميًا.

عون وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا 218” أمس الأحد، أرجع الارتفاع في الإنتاج إلى صيانة خط نقل النفط الخام من حقل السماح إلى ميناء السدرة، والذي أضاف للإنتاج العام 200 ألف برميل يوميًا كانت قد خسرتهم ليبيا قبل أكثر من أسبوع.

وأضاف عون بأن حقل الشرارة ما زال متوقفًا عن العمل ما يعني استمرار خسارة 300 ألف برميل نفط يوميًا، بسبب إغلاق صمام الحمادة من قبل بعض المسلحين التابعين لجهاز حرس المنشآت، إلى جانب فقدان 100 ألف برميل يوميًا من إنتاج شركة مليتة للسبب ذاته.

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